Başkentli çocuklardan sokak hayvanları için örnek çalışma - Son Dakika

Başkentli çocuklardan sokak hayvanları için örnek çalışma

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi özel eğitim gören çocuklarla sokak hayvanları için ortak bir çalışmaya imza attı. ANFA Genel Müdürlüğü Ahşap Atölyesi'nde hazırlanan kedi ve köpek kulübeleri, Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar tarafından boyandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile iş birliği yaparak, sokak hayvanlarının barınmasını sağlayacak renkli kulübeler çalışmasına imza attı. Çocukların kendi zevklerine göre boyadığı kulübeler sokak canları için Gölbaşı Geçici Bakımevine götürüldü. Eğitim merkezinde öğrenim gören çocukların rengarenk boyadığı kulübeler daha sonra sokak hayvanlarının kullanımı için Gölbaşı Geçici Bakımevine götürüldü.

Sokak canları için anlamlı çalışma

ANFA Fuar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Ahşap Atölyesi'nde kedi ve köpekler için hazırlanan kulübeler, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar tarafından rengarenk boyandı. Can dostlar için yapılan çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, "ANFA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan kulübeler özel bir eğitim ve rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören genç kardeşlerimizin el maharetiyle süslenerek Gölbaşı Geçici Bakımevinde bulunan sokak hayvanlarının kullanımına sunuldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attıkları için mutlu olduklarını dile getiren ğğitim ve rehabilitasyon merkezinin Kurum Müdürü Ziyattin Kara da düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"ANFA'nın sokak hayvanları için yaptığı bu çalışmayı çocuklarımızla birlikte daha özel hale getirdiği için teşekkür ederiz. Çocuklarımızın yaptığı bu çalışma inanılmaz keyif verici ve onları topluma daha yakınlaştırıcı bir çalışma olmuştur. Büyükşehir Belediyesinin bu desteğinin hep üzerimizde olmasını istiyoruz."