Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

Kurban kesimi sırasında boynuz darbesiyle kulağından yaralanan bir vatandaşın da ameliyata alındığı öğrenildi.

Ankara'nın çeşitli noktalarında kurban keserken ya da kesilen kurbanların etini doğrarken kendilerini yaralayarak acil servise başvuran vatandaşlar, tedavileri ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz