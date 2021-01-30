Son dakika haber: Başkentte bir restorandaki silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Başkentte bir restorandaki silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

30.01.2021 03:23
Son dakika haber: Başkentte bir restorandaki silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Köroğlu Caddesi'ndeki bir restorana gelerek çorba siparişi veren bir grup, arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı.

Ellerinde silah ve "pala" tabir edilen bıçaklarla içerideki gruba saldıran kişiler daha sonra dışarı çıkarak kaçmaya başladı.

Bu sırada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) görevli polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden ellerinde silah bulunan birkaç kişinin koşarak kaçtığını ve bir araca binerek bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi plakası belirlenen aracın peşine düşerken, bölgeye sevk edilen ekipler de söz konusu restoranda yaralılar olduğunu öğrendi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri saldırıda yaralanan Eren Ş, Bayram İ. ve Fırat İ'yi Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı.

Saldırganların peşine düşen ekipler ise zanlıların kullandığı otomobili Altındağ ilçesinde terk edilmiş halde buldu.

Restorandaki güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Çankaya, Ankara, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başkentte bir restorandaki silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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