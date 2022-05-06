Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun - Son Dakika
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Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun

06.05.2022 10:47

Başkentte bir cep telefonu dükkanına giren hırsız piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL değerinde telefon çaldı.

Başkentte bir cep telefonu dükkanına giren hırsız piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL değerinde telefon çaldı. Hırsızın olay anındaki rahat tavırları dükkanın içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir hırsız, gece geç saatlerde cep telefonu dükkanına girdi. Dükkan içerisindeki raflarda sergilenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'lik telefonları rahat tavırlarla seçen hırsızın o anları güvenlik kameralarından anbean kaydedildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner-İHA)

Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun
Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun
Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun
Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte cep telefonu dükkanında 30 bin TL'lik vurgun - Son Dakika
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