Eski eşi Ömer D. tarafından ateşli silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Meltem Layıker hayatını kaybetti.

Ankara 'da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

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