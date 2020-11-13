Son dakika haber... Başkentte güvercin barınağında çıkan yangında tüp patladı - Son Dakika

Son dakika haber... Başkentte güvercin barınağında çıkan yangında tüp patladı

13.11.2020 08:03
Son dakika haber... Başkentte güvercin barınağında çıkan yangında tüp patladı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde güvercin yetiştirilen bir barınakta çıkan yangında tüp patlaması sonucu bir özel güvenlik görevlisi yaralanırken, 24 güvercin telef oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde güvercin yetiştirilen bir barınakta çıkan yangında tüp patlaması sonucu bir özel güvenlik görevlisi yaralanırken, 24 güvercin telef oldu.

Çiğdemtepe Mahallesi Kamelya Sokak'taki güvercin barınaklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söz konusu adrese itfaiye ekipleri sevk edilirken, bu sırada alevleri gören Karşıyaka Mezarlığında görevli Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA güvenlik ekipleri de yangına müdahalede bulunmak için barınakların bulunduğu bölgeye geldi.

Araçtan inerek barınakların bulunduğu alana girmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Mehmet Kayhan, bu sırada patlayan bir piknik tüpü nedeniyle başından yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayhan, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, barınakta bulunan Gökhan Ekim'e ait 24 güvencin patlamanın etkisiyle telef oldu.

Güvercinlerin 50 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Ekim, yangının diğer barınaklara ulaşmadan söndürülmesiyle diğer güvercinlerin son anda kurtarıldığını belirtti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, yangının çalıntı olduğundan şüphelenilen kabloların yakılması sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Güvenlik Görevlisi, Yenimahalle, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başkentte güvercin barınağında çıkan yangında tüp patladı - Son Dakika


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