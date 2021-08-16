Son dakika haber! Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 14-16 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 21 gram eroin, 10 kök kenevir bitkisi ve 245 gram kubar esrar ele geçirildi.???????
Kaynak: AA
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