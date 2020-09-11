Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle'de bir iş yerinin deposunda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.
Depoda yapılan aramada, 2,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:11 - Kaynak: AA
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