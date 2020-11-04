Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

04.11.2020 22:45

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki şüpheliler, Y.A. ve S.D'nin bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önünü kesti.

Araçtan inen zanlılar, yanlarındaki pompalı tüfekle Y.A. ve S.D'nin bulunduğu otomobile ateş açıp kaçtı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Keçiören, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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