Başkentte 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi

Başkentte, 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el koyuldu.

Başkentte, 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el koyuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 127 kutu sahte ilaç, toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1795 kaçak muhtelif eşya, 82 kilogram kaçak tütün ve 7 tarihi sikke ele geçirildi. Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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