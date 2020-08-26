Son dakika haber! Başkentte silahlı yaralama - Son Dakika

Başkentte, husumetli oldukları zanlının silahlı saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.

Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Arif Y. ile Sadettin K. ve Mehmet K. adlı kardeşler tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif Y. üzeride bulunan silahla iki kardeşi bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlılar, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Arif Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralı iki kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.