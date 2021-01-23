Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası

Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi

Samsun Yolu'nda yapılan polis denetimi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.