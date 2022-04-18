Son dakika haber... Başkentte son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 30 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ankara'da geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 11-17 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 16 bin 775 litre karışımlı akaryakıt, 1995 puro, 265 litre sahte alkollü içki, 248 elektronik ve muhtelif eşya, 195 paket sigara, 133 kilogram tütün, 64 cep telefonu, 35 sahte bandrol, 5 alkol kiti, 1'er alkol ölçüm cihazı, sigara sarma makinesi ve otomobil ele geçirildi.

Operasyonlarda 30 zanlı gözaltına alındı.