Son dakika haber: Başkentte usulsüz kiralanan 16 günübirlik evin işletmecisine 206 bin 487 lira ceza kesildi - Son Dakika

Başkentte polis ekiplerince, günübirlik kiralanan evlere yönelik gerçekleştirilen denetimde, 16 işletme sahibine 206 bin 487 lira idari ceza verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, kent genelindeki rezidans, apart ya da stüdyo tipi bazı dairelerin, mülk sahipleri ya da emlakçılar tarafından günübirlik kiraya verildiği tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerince, mevcut huzur ve güven ortamının korunması amacıyla il genelinde 26 Mart'ta günübirlik kiralanan 715 evde denetim yapıldı.

Kentte 195 polisin katımıyla gerçekleştirilen denetimde, 5 evin Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıtlı olmadığı, 11 işletmenin ise KBS'ye usulüne uygun kaydettirilmediği belirlendi.

Ekipler, 16 işletme sahibine, 206 bin 487 lira idari ceza uyguladı.