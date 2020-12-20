Son dakika haber... Başkentte uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda M.G, T.A. ve O.G. 73 gram eroinle yakalandı.

Zanlıların uyuşturucuyu M.G'den temin ettikleri öne sürüldü.

Ekiplerce M.G'nin ikametgahında yapılan aramada da 177 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.