Son dakika: Başkentte tefecilere yönelik operasyon - Son Dakika

Başkentte tefecilere yönelik operasyon

ANKARA - Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik yaparak 200 vatandaşı borçlandırdıkları tespit edilen İleriler Suç Örgütü'ne sabah saatlerinde 40 adreste operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 6 aylık teknik ve fiziki

takip sonrası; Liderliğini H.İ.'nin yaptığı "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak Yönetmek Üye Olmak, Yağma, Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak İleriler Suç Örgütü'ne operasyon yapıldı.

Operasyon Kapsamında Ankara'nın Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya, Gölbaşı, Pursaklar ilçelerinde 40 adreste arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Şüphelilerin Tefecilik eylemlerine yönelik tespitlerde; Yüksek faizle borçlandırarak Tefecilik yapma suretiyle 200 şahsı örgüte borçlandırdıkları, Maddi Sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20- yüzde 40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para vererek Tefecilik yaptıkları, Tefecilikte yöntem olarak içten kesmeli yöntem uygulayarak 100.000 TL para isteyen vatandaşa 75.000 TL teslim ederek 100.000 TL geri ödeme aldıkları, ödeme güçlüğü çeken şahısların daha önce ödedikleri miktarları faizden saydıkları, ailelerine zarar vermekle tehdit ettikleri, boş senet aldıkları evlerine ve araçlarına ipotek koydukları, Mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikayetçi olmalarını engelledikleri tespit edildi.

Örgüt faaliyeti kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık eylemlerine ilişkin

tespitlerde; Örgüt yöneticileri tarafından örgüt üyeleri adına 13 adet paravan şirket kurdukları, Kurumsal siteler üzerinde yüksek kilometreli (200.000-700.000 km arası araçlar) araçları tespit ettikleri, paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık gsm hatları ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağlanan araçları satın aldıkları, Telefon hatları ile sahte isimlerle sahibinden.com sitesi üzerinden hayali isimler ile abonelikler açtıkları, paravan şirketler üzerinde araçları birkaç kez devir yaparak plakasını değiştirdikleri böylece asıl aracı alan örgüt üyeleri, yöneticilerinin ve yakınlarının deşifre olmamasını, aracın hangi aşamada kilometresinin

düşürüldüğünün tespit edilmesini zorlaştırmaya çalıştıkları, araçları örgüt ile birlikte hareket eden oto elektrik ustası şüphelilere götürerek dijital aksamına müdahalede bulunarak kilometresini düşürdükleri, (araç kilometreleri 70.000-90.000 arasına indirilmektedir) Aracın eski durmaması için yıpranan direksiyon, vites topuzu ve döşemelerinde değişiklik ve tadilat yaptırdıkları, satışa hazır olan araçların sahte hesaplarla sahibinden.com sitesi üzerinden satışa sunulduğu, aracın eksper ve sorgu aşamasında HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) sorgulaması yapmak isteyen vatandaşları oyalamaya ve detaylı ekspertiz yapmayan HGS sorgulamasını yapmayı hatırlatmayan eksperlere yönlendirmeye çalıştıkları, araç satışlarının mağdurlara paravan şirket üzerinden satıldığı ve mağdurla görüşülen hattın kapatıldığı belirlendi.

Örgüt Yöneticileri tarafından üyelere kilometresi düşürülmüş araç alan vatandaşların kendilerine ulaşmaları veya Savcılık ve Polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, kendilerinin de aracı böyle aldığını kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini mağdur olduklarını söylemeleri talimatı verdiği anlaşıldı.

Örgüt yöneticilerinin paravan şirket sahiplerine örgüt içerisinde kendilerini ele vermeme şartıyla cezaevinde bakmayı vadettikleri, Bu yöntemle soruşturma sürecinde toplam 211 aracın kilometresini düşürerek sattıkları

Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından toplam 13.000.000 TL

haksız kazanç sağladıkları belirlendi.