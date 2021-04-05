Son dakika! Başkentte zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar ve 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin, 5 bin 640 captagon ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

(Mevlüt İşli - Ali Nargüner/İHA)