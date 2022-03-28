Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

28.03.2022 16:49

Son dakika haberine göre Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21- 27 Mart tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 378 şahıstan 37 tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlarda yapılan aramalarda; 9 kilogram 800 gram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram bonzai ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı
Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Başkent'te tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı Son Dakika | Başkent'te tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı Son dakika haberi | Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 37 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 37 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement