Son dakika haber! Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği'nde buruk Babalar Günü - Son Dakika

Şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çocuklarının bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan anne ve babalar, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit çocukları da babalarına dua etmek için geldikleri kabristanda mezarlara bakım yaptı ve çiçek bıraktı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Kasım 2016'da şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın 8 yaşındaki oğlu Ata Kocaman da Babalar Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret edenler arasındaydı.

Babasına özlemini dile getiren Kocaman, babasının mezarına gelirken çiçek aldığını, mezara dikmesinin ardından bakımını yaptığını söyledi.