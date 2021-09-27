Son dakika haberi: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda 6 kilo 500 gram esrar, 900 gram bonzai, 300 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 20-26 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Ankara 'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 294 zanlıdan 29'u tutuklandı.

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