Son dakika haber: Başlamışlı: "Bireysel değil toplu mücadele ile sonuç alabiliriz"

Adana Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Sinem Özkan Başlamışlı, hava sıcaklıklarının artması ve sert çekirdekli meyvelerin toplanmasından sonra Akdeniz Meyve Sineği zararlısında, son haftalarda artış gözlemlendiğini bildirdi.

Başlamışlı, Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki 125 erken uyarı istasyonunda yapmış olduğu sayımlar sonucunda Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunda artış tespit edildiğini belirtti. Başlamışlı, bu nedenle Adana Çiftçiler Birliği olarak yoğunluğun kırılması amacıyla 3 gün süreyle toplu mücadele konusunda çiftçilerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Narenciye hasadı tamamlanıncaya kadar kısmi dal ilaçlamalarının düzenli olarak yapılmasına, sert çekirdekli meyve bahçelerinde hasat sonrası yere dökülen meyve atıklarının toplanmasına, karpuz ve kavun tarlalarının hasattan sonra hızlıca sürümlerinin gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirten Başlamışlı, bireysel mücadeleden çok, toplu mücadelenin önemine dikkati çekti.

Akdeniz Meyve Sineğinin önüne geçmek için tüm çiftçilerin aynı duyarlılığı göstereceğine inandığını ifade eden Başlamışlı, bu zararlıya karşı etkin önlem alınmasının sadece çiftçiler değil bölge ve ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ADANA