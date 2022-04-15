Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

15.04.2022 15:09
Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Dinar ile Başmakçı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kentte, bir eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 635 lira ele geçirdi.

Operasyonda, S.H, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Başmakçı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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