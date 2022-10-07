Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Küçük Melen Suyu kenarında bataklığa sağlanan ineği kurtardı. Mergiç Mahallesinden geçen Küçük Melen Çayında balık tutan vatandaşlar, 3 gündür aynı yerde gördükleri ineğin bataklığa saplanarak çıkamadığını fark etmesi üzerine Düzce İtfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye erleri, önce ineğin gövdesinin bulundu yerdeki çamuru kürekle temizledi. Daha sonra geniş bir halatı ineğin karın bölgesinden geçirip itfaiyenin vinciyle kurtarıldı. 1 saatlik uğraş sonucu inek bulundu yerden kuralmış oldu. Bir süre çıkarıldığı yerde duraklayan inek daha sonra ahırının yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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