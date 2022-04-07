Son dakika haber: Bataklık davasında 16 kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Bataklık davasında 16 kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı

07.04.2022 22:36
Son dakika haber: Bataklık davasında 16 kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı

Son dakika gelişmesine göre Kamuoyunda 'Bataklık' olarak bilinen uyuşturucu ve suç gelirine yönelik yürütülen operasyonun davasında 16 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Kamuoyunda 'Bataklık' olarak bilinen uyuşturucu ve suç gelirine yönelik yürütülen operasyonun davasında 16 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya devam edildi. 26'sı tutuklu olmak üzere 73 sanıktan bazısı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören duruşma salonunda hazır bulundu. Davada örgüt elebaşı olarak gösterilen sanıklardan Nejat Daş ve Çetin Gören'in yanı sıra 53 sanık örgüt üyeliği ve 13 sanık da örgüte yardım etmekle suçlanıyordu. Daha önce hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450'şer yıldan bin 470 yıla kadar 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçundan hapis cezası, eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

16 sanığa tahliye

Duruşmada daha önce savunmaları alınmayan tutuksuz sanıklar Hüseyin Kalmuk, Merve Menga ve Musa Nadir Kale tutuklu bulundukları cezaevinden savunmalarını yaptı. Suçsuz olduklarını söyleyen sanıklar örgütle bir bağlantılarının olmadığını ve tahliyelerini beyan etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Uğur Bülent Göçer'in de bulunduğu 16 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu, Bilişim, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Bataklık davasında 16 kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı - Son Dakika


Son Dakika
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
21:21 Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir
21:12 Cübbeli Ahmet: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 22:42:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bataklık davasında 16 kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement