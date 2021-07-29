Son dakika haber: Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından bir Filistinli çocuğun öldürülmesine tepkiler - Son Dakika

Filistinli gençlerin İsrail güçlerine ait zırhlı araçlara taş atması

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde toplanan Filistinli gençler, belde sakinlerinden 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Allami'nin İsrail askerleri tarafından dün vurarak öldürülmesini protesto etti. İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.