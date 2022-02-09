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Son dakika haber | Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev - Son Dakika

Son dakika haber | Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev

09.02.2022 14:04
Son dakika haber | Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev

Son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi üzerine bölgedeki bazı kentlerde genel grev yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi üzerine bölgedeki bazı kentlerde genel grev yapıldı.

Grev çağrısı, Filistin'deki Fetih Hareketi ve diğer bazı ulusal gruplardan geldi.

Nablus, Cenin ve Tulkerem kentlerinde kamu çalışanları işe gitmezken, ticari işletmeler de kepenk kapattı.

Aynı şekilde işgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta bazı işletmeler de grev çağrısına karşılık verdi.

Ramallah'ta ayrıca onlarca kişi 3 Filistinlinin öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ne olmuştu?

İsrail güçleri, Nablus kentinde dün 3 Filistinliyi arabalarına ateş açarak öldürmüştü.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise öldürülen Filistinlilerin, "Nablus çevresinde bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de öldürülen 3 Filistinlinin grubundan saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen dördüncü kişinin arandığı aktarılmıştı.

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev - Son Dakika


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