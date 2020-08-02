Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Dikbayır köyündeki 2 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.