Son dakika haber: Batman'da 2 kardeşi öldüren şüpheli, Antalya'da yakalandı - Son Dakika

BATMAN'da, 4 yıl önce alacak kavgasında 2 kardeşi tabanca ile öldüren K.K. (38), Antalya'da yakalandı. Şüpheli K.K.'nin polise yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 4 yıl önce Batman'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan K.K., müteahhit Nizam Yusufoğlu (46) ve güvenlik görevlisi kardeşi Muhammed Yusufoğlu (44) tartışmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen kavgada tabancasını çeken K.K., iki kardeşi öldürüp, kaçtı. İzini kaybettiren K.K.'nin Antalya'da saklandığını belirleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile gece 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Şüpheli K.K. saklandığı yerde yakalandı.Sağlık kontrolünden geçirilen K. K.'nin polise yakalanma korkusu yüzünden sürekli yer değiştirdiği ve hiçbir iş yapmadığı belirlendi. K.K.'nin polisteki işlemlerin ardından Batman'a gönderileceği belirtildi.