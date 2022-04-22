Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

22.04.2022 13:29
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı. 1'i hamile kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kazada, şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kaza, 4 gün önce 16.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu otobüsü, Arıca köyü mevkiinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptıktan sonra devrildi. Araç sürücüsü İbrahim Erkul (55), hamile olduğu öğrenilen Ayten Gümüş (34) ve 1 yaşındaki Feyza Nur Kutluk, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Miraç Gümüş, Zehra Kutluk ve Elif Atbacı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezine gönderilmişti. Yapılan otopside şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi. - BATMAN

Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

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Kalp Krizi, Batman, Gümüş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Batman'da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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