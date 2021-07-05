Hostese 30 bin fit yükseklikte şaşırtan teklif! O da yolcular da dondu kaldı

Tosuncuk'un teslimiyeti bile kandırmaca çıktı! Geliş nedeni çok başkaymış

Mahalleli şaşkına döndü! İlk defa gördükleri hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Seyitler Mahallesi Şerzan Kurt Parkında meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K. isimli çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken saklandığı beton çöp kutusuna sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 1 saat süren hummalı çalışmanın ardından beton çöp kutusuna sıkışan çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler

Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları