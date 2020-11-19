Son dakika haber: Batman'da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Batman'da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
19.11.2020 13:05
Son dakika haberi: Batman'da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamın da Bayındır Mahallesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor