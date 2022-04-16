Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

16.04.2022 13:15
Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Batman'da bir apartmana giren şahıs, dairenin giriş katındaki bisikleti çaldı.

Batman'da bir apartmana giren şahıs, dairenin giriş katındaki bisikleti çaldı. Bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Batman'da bir apartmana giren şahıs, dairenin giriş katındaki bisikleti çaldı. Olay, Batman Şafak Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs, bir apartmana girerek dairenin girişi karında duran bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

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Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Batman'da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika


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