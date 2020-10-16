Son dakika haber | Batman'da kaçakçılık operasyonları: 64 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Batman'da kaçakçılık operasyonları: 64 gözaltı

16.10.2020 16:39
Son dakika haber | Batman'da kaçakçılık operasyonları: 64 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi... Batman'da Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ürünleri ülkeye sokup haksız kaçan elde edenlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Son bir ayda sınır illerinden Batman'a getirilip buradan batı illerine gönderilmek üzere depolarda bekletilen çok sayıda gümrük kaçağı ürüne el konuldu.

Aramalarda gümrük kaçağı 7 bin 470 paket sigara,

830 cep telefonu, 388 kilogram nargile tütünü, 690 paket puro, 13 araç lastiği, 113 bin 600 makaron, 19 şişe içki, 554 kilogram kıyılmış tütün, 8 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü, 87 tabanca fişeği, 39 bin 884 litre akaryakıt ile 8 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık, Organize, Batman, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Batman'da kaçakçılık operasyonları: 64 gözaltı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti
PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak         
17:07
Kozmik Oda davasında karar çıktı Kozmik Oda davasında karar çıktı         
17:03
Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
16:28
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Esenlerde bir şahıs, tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı Esenlerde bir şahıs, tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı         
15:26
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 17:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Batman'da kaçakçılık operasyonları: 64 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei