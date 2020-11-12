Son dakika haber: Batman'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Batman'da kaçakçılık operasyonu
12.11.2020 13:13
Son dakika haberler: Batman kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 adet cep telefonu ve 504 adet aksesuar ele geçirildi.
Batman kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 adet cep telefonu ve 504 adet aksesuar ele geçirildi.
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Meydan Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 235 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ve 269 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - BATMAN
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