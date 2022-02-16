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Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı

16.02.2022 14:33
Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Batman Beşiri ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Batman Beşiri ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Aralarında öğrencilerinde olduğu kazada, 3 kişi yaralandı.

Aralarında öğrencilerin de olduğu hızla gelen araç, park halindeki bir araca çarptı. Kazanın etkisiyle park halindeki araç yoldan geçen 2 öğrenciye çarptı. Meydana gelen kazada 2 öğrenci hafif yaralanırken, kaza yapan aracın şoförü ise ağır yaralandı.

Kaza, Batman'ın Beşiri ilçesi Bağdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında bulunan çukura çarpan araç, park halindeki araca çarpmanın etkisiyle yoldan geçen 2 öğrenciye çarptı. Kazada, 2 öğrenci hafif yalanırken, kaza yapan aracın şoförü ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ciddi olan şoför, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı

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Tragger, Batman, Beşiri, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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