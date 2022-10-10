Devrilen otomobili gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Araçtan çıkarılan yaralı çıkarılan sürücü, eşi ve küçük yaştaki çocuğu, sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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