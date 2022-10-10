Son dakika haber! Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

10.10.2022 11:40
Son dakika haber! Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Batman'ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Batman - Sason yolu üzerinde Cevizli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Sason ilçesine doğru ilerlemekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Devrilen otomobili gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Araçtan çıkarılan yaralı çıkarılan sürücü, eşi ve küçük yaştaki çocuğu, sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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