Son dakika haber: Batman'da otomobil bariyerlere çarparak durdu: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Batman'da otomobil bariyerlere çarparak durdu: 3 yaralı

17.10.2022 22:14

Son dakika haberleri: Batman'da otomobil bariyerlere çarparak durdu: 3 yaralı Batman-Sason karayolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Batman'da otomobil bariyerlere çarparak durdu: 3 yaralı

BATMAN - Batman- Sason karayolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde Batman istikametine doğru seyir halinde olan Özkan K. hakimiyetindeki 45 AFH 538 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Batman'da otomobil bariyerlere çarparak durdu: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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