Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü

14.05.2022 17:52

Batman'da ailesiyle gittiği piknikte oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Batman'da ailesiyle gittiği piknikte oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesinde Saklı Cennet mevkisinde ailesiyle piknik yapan Senanur Görmez, gölet kenarında oynarken suya düştü

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan küçük kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bir saatlik aramanın ardından Görmez'in cansız bedenine ulaşıldı.

Görmez'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü

YORUMLAR
500
PİKNİKTE ÇAYA DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ SEMANUR ÖLDÜ PİKNİKTE ÇAYA DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ SEMANUR ÖLDÜ Konya'da su kovasına düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü Konya'da su kovasına düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement