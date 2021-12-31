Üye Girişi
Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı

31.12.2021 20:02

Gelen son dakika haberine göre Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir polis, bir bekçi yaralanırken çıkan çatışmada silahlı saldırgan da yaralandı.

Olay, Batman Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ve bekçiye hükümlünün kardeşi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda biri ağır toplam 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Firari bir şahsı almaya giden karakol ekimiz mukametle karşılaşır. Firari şahsın kardeşi silah kullanır. Bir polis, bir bekçi olmak üzere toplam 2 arkadaşımız yaralı. Birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Birinin durumu iyiye gidiyor. Silah kullanan da yaralı, hastanede. Firari şahıs da yakalandı" dedi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan ile hükümlünün gözaltına alındığı belirtildi.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/ İHA)

Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı
Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı
Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı
Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı
Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı

YORUMLAR
500

Batman, Silah, Bekçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi         
19:52
3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı 3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı         
18:34
CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı         
18:05
Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı         
17:04
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi         
15:55
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 20:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Batman'da polise silahlı saldırı: 1 polis 1 bekçi yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement