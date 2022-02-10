Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika