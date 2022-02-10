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Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

10.02.2022 19:18
Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gercüş'ün Kayapınar beldesinde yaşayan Salih (46), eşi Fadime (40) ve çocukları Yusuf Emre Oluğ (5), sobadan sızan gazdan etkilendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oluğ ailesi Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Batman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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