Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 108 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik kentte şüpheli kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 adreste yapılan aramada 106 tarihi sikke ile birer adet yüzük ve kolye ucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tarihi eserler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
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