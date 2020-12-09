Operasyonda, 2 adreste yapılan aramada 106 tarihi sikke ile birer adet yüzük ve kolye ucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılarına yönelik kentte şüpheli kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.

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