Son dakika haber: Batman'da terör örgütü PKK'yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Batman'da terör örgütü PKK'yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı

17.02.2021 13:05
Son dakika haber: Batman'da terör örgütü PKK'yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı, System.String[]

Son dakika haberler: Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya elaman temin eden, örgüte silah, maddi finans temininde bulunan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya elaman temin eden, örgüte silah, maddi finans temininde bulunan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya çeşitli şekillerde destek veren ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "Batman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne elaman temin ettiği, örgüt mensupları ile irtibat ve iltisaklı olduğu, örgüte finans ve malzeme temin ettiği tespit edilen 2 şüpheli, ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; sahte kimlik kartı, PKK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN

TEM Otoyolu, Batman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Batman'da terör örgütü PKK'yla ilişkili olduğu belirlenen 5 kişi göz altına alındı - Son Dakika


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