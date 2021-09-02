Son dakika haber! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik 31 Ağustos'ta 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 700 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.