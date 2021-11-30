Son dakika haberleri! Batman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilogram kubar esrar, 425 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Batman 'da uyuşturucu operasyonu

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