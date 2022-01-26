Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 28 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.