Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

23.02.2022 09:25
Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrolkent Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilogram metamfetamin, 14 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı Batman'dan Mardin'e uyuşturucu madde götürmeye çalışan şüpheli yakalandı Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:32:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement