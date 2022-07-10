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Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Batman'daki silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 54 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor - Son Dakika

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