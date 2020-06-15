Son dakika haber... Batman'de açık alanlarda eylem ve etkinliklere kısıtlama getirildi - Son Dakika

Batman'da 5 gün boyunca il genelinde açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklere kısıtlama getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu Vali Hulusu Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni tip koronavirüs (Covit-19) salgını nedeniyle yeni kararlar alındı.

Oy birliği ile kabul edilen kararlar kapsamında Batman genelinde açık alanlarda yapılması planlanan eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarına gelen şahısların ve araçların il sınırları içerisine girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile il dışına çıkışların yasaklandığı belirtildi.



Ayrıca Batman Merkez Sağlık Mahallesine bir apartmanın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına ve Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan ve karantinaya alınan binanın da karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildi.