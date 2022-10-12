Son dakika haberleri | Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 60 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 60 gözaltı

12.10.2022 12:34
Son dakika haberleri | Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 60 gözaltı

Son dakika habere göre Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seyitler, Meydan, Çarşı Mahallelerinde "torbacılık yöntemi" ile uyuşturucu satıcılığı yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Batman koordinesinde Van, Hakkari, Bitlis, Aydın ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı yapılan operasyon çerçevesinde, uyuşturucu madde satıcılığı suçunu işledikleri tespit edilen 25 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 35 şahıs hakkında da "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Yürütülen dosyada toplam 60 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yapılan operasyon neticesinde 4 kilo 406 gram metamfetamin, 436 gram esrar, 6,75 gram sentetik kannobinoid, 0,84 gram eroin, 2 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, bir ruhsatsız av tüfeği ve 5 kartuş, bir hassas terazi ve elek ele geçirildiği ifade edildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 60 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 60 gözaltı - Son Dakika
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