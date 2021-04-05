Son dakika haber: Batman Valiliğince "Hurda ve ikinci el alım-satımı" ile ilgili yeni kararlar açıklandı - Son Dakika

Batman Valiliği "Hurda ve ikinci el alım-satımı" ile ilgili yeni kararlar alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ülkede en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında hırsızlık olaylarının yer aldığı belirtilerek, hurda ve ikinci el alım-satımların faillerin bulunması ve olayların aydınlatılmasını zorlaştırdığı bildirildi.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi ve hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması ile şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir ikinci el malzeme alım satım belgesinin tanzim edilmesi, elektronik eşya ve beyaz eşyaların ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir belge tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi, hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, satış yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sistemi kurulması, seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi, 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması, tanzim edilen satım belgesinin bir yıl süre ile saklanması hususlarına riayet edecektir."

Açıklamada, denetimlerin başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce yapılacağı, denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlerin yapılacağı, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı aktarıldı.